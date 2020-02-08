Торнадо з кажанів вирує в Австралії: вражаючі фото, відео

В австралійському містечку Інгем у небі кружляли тисячі кажанів. Тварини зчинили справжній хаос у місті, мешканці скаржаться на запах, бруд та шум, які з'явилися через кажанів.

Нашестя кажанів в Австралії сталося через те, що їхня популяція у цьому регіоні сильно зросла, повідомили у BBC.

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До слова, закон забороняє винищувати тварин. Тож місцева влада намагається відігнати їх назад до лісу. Зазначається, що кількість фруктових кажанів у місті перевищує його населення, яке складає лише 4300 мешканців.

Раніше тварини жили переважно у лісі, однак згодом переселилися до ботанічного саду, а потім – на дерева поблизу початкової школи.

Мені здається, що кожен австралійський кажан зараз перебуває в Інгемі. Проблема полягає в тому, що їх стає все більше і більше, незабаром місто не зможе вмістити всіх,

– розповів мер міста Реймон Джейо в інтерв'ю News.com.ua.

Дивіться фото нашестя кажанів в Інгемі / Фото: A Current Affair

Батьки відмовляються відводити дітей до школи, адже австралійські кажани є переносниками вірусу, який тісно пов'язаний з вірусом сказу. Він може передаватися людям через укуси та подряпини.

Довідка: фруктові кажани – рукокрилі тварини, які ведуть нічний спосіб життя. Вони здатні до довготривалого активного польоту, тож зустрічаються майже в усіх куточках планети. Їхня імунна система дозволяє їм співіснувати з багатьма хвороботворними вірусами. Кажани легко можуть передати ці віруси людині через укус чи подряпину. Вважається, що вони є природними переносниками вірусу Ебола, на який хворіли в Західній Африці. Також вони є природним резервуаром вірусу Марбург, а також вірусів НІПАВ і Хендра, через які хворіли люди в Африці, Малайзії, Бангладеш та Австралії.

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Дивіться відео: торнадо з кажанів в Інгемі

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