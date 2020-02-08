11:38
8 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус від Трампа. Росія для "чистих" росіян
      Вєсті Кремля
      22:07, 7 лютого
      Вєсті UA: Шуфрич пробив дно. Інтимні зустрічі керівника Держмитниці
      Вєсті.UA
      21:50, 7 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Торнадо з кажанів вирує в Австралії: вражаючі фото, відео

      465 Читать новость на русском
      Торнадо з кажанів вирує в Австралії / www.bbc.com

      В австралійському містечку Інгем у небі кружляли тисячі кажанів. Тварини зчинили справжній хаос у місті, мешканці скаржаться на запах, бруд та шум, які з'явилися через кажанів.

      Нашестя кажанів в Австралії сталося через те, що їхня популяція у цьому регіоні сильно зросла, повідомили у BBC

      Важливо! Після вирубки лісу в Австралії знайшли десятки мертвих коал

      До слова, закон забороняє винищувати тварин. Тож місцева влада намагається відігнати їх назад до лісу. Зазначається, що кількість фруктових кажанів у місті перевищує його населення, яке складає лише 4300 мешканців. 

      Раніше тварини жили переважно у лісі, однак згодом переселилися до ботанічного саду, а потім – на дерева поблизу початкової школи.

      Мені здається, що кожен австралійський кажан зараз перебуває в Інгемі. Проблема полягає в тому, що їх стає все більше і більше, незабаром місто не зможе вмістити всіх,
      – розповів мер міста Реймон Джейо в інтерв'ю News.com.ua.

      Дивіться фото нашестя кажанів в Інгемі / Фото: A Current Affair

       

       

      Батьки відмовляються відводити дітей до школи, адже австралійські кажани є переносниками вірусу, який тісно пов'язаний з вірусом сказу. Він може передаватися людям через укуси та подряпини.

      Довідка: фруктові кажани – рукокрилі тварини, які ведуть нічний спосіб життя. Вони здатні до довготривалого активного польоту, тож зустрічаються майже в усіх куточках планети. Їхня імунна система дозволяє їм співіснувати з багатьма хвороботворними вірусами. Кажани легко можуть передати ці віруси людині через укус чи подряпину. Вважається, що вони є природними переносниками вірусу Ебола, на який хворіли в Західній Африці. Також вони є природним резервуаром вірусу Марбург, а також вірусів НІПАВ і Хендра, через які хворіли люди в Африці, Малайзії, Бангладеш та Австралії.

      Дивіться відео: торнадо з кажанів в Австралії

      Дивіться відео: торнадо з кажанів в Інгемі

      Що відомо про стихійні лиха в Австралії

      • З вересня 2019 року в Австралії вирують лісові пожежі. Загалом вигоріло понад 8 мільйонів гектарів. Стихія забрала життя щонайменше 28 осіб.
      • За оцінками експертів, у вогні могли загинути приблизно 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
      • На зміну пожежам прийшли рекордні зливи, а пізніше Австралію накрили моторошні пилові бурі
      • Днями пізніше материк потерпав від потужного граду та бурого дощу.
      • В столиці Австралії – місті Канберрі – 31 січня оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі.
      Як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві: інфографіка
      сьогодні
      2813
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Світ тварин Австралія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:00 Дестабілізація Балкан: як церква стала зброєю Росії
      Олександр Коваленко 537
      сьогодні , 06:43 Як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві: інфографіка
      Альона Захарова 2813
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      680
      7 лютого , 18:53 Настінні широкі електрокаміни: перевага, відмінність та функції
      459
      сьогодні , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 2229
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук