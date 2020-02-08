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      Торнадо из летучих мышей бушует в Австралии: впечатляющие фото, видео

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      Торнадо из летучих мышей бушует в Австралии / www.bbc.com

      В австралийском городке Ингэм в небе кружили тысячи летучих мышей. Животные устроили настоящий хаос в городе, жители жалуются на запах, грязь и шум, которые появились из-за летучих мышей.

      Нашествие летучих мышей в Австралии произошло потому, что их популяция в этом регионе сильно возросла, сообщили в BBC.

      Важно! После вырубки леса в Австралии нашли десятки мертвых коал

      К слову, закон запрещает уничтожать животных. Поэтому местные власти пытаются отогнать их обратно в лес. Отмечается, что количество фруктовых летучих мышей в городе превышает его население, которое составляет лишь 4300 жителей. 

      Ранее животные жили преимущественно в лесу, однако впоследствии переселились в ботанический сад, а затем – на деревья возле начальной школы.

      Мне кажется, что каждая австралийская летучая мышь сейчас находится в Ингэме. Проблема заключается в том, что их становится все больше и больше, вскоре город не сможет вместить всех,
      – рассказал мэр города Реймон Джейо в интервью News.com.ua.

      Смотрите фото нашествия летучих мышей в Ингэме / Фото: A Current Affair

       

       

      Родители отказываются отводить детей в школу, ведь австралийские летучие мыши являются переносчиками вируса, который тесно связан с вирусом бешенства. Он может передаваться людям через укусы и царапины.

      Справка: фруктовые летучие мыши – рукокрылые животные, которые ведут ночной образ жизни. Они способны к длительному активному полету, поэтому встречаются почти во всех уголках планеты. Их иммунная система позволяет сосуществовать со многими болезнетворными вирусами. Летучие мыши легко могут передать эти вирусы человеку через укус или царапину. Считается, что они являются естественными переносчиками вируса Эбола, которым болели в Западной Африке. Также они являются природным резервуаром вируса Марбург, а также вирусов НИПАВ и Хендри, из-за которых болели люди в Африке, Малайзии, Бангладеше и Австралии.

      Смотрите видео: торнадо из летучих мышей в Австралии

      Смотрите видео: торнадо из летучих мышей в Ингэме

      Что известно о стихийных бедствиях в Австралии

      • С сентября 2019 года в Австралии бушуют лесные пожары. Всего выгорело более 8 миллионов гектаров. Стихия унесла жизни по меньшей мере 28 человек.
      • По оценкам экспертов, в огне могли погибнуть примерно 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
      • На смену пожаров пришли рекордные ливни, а позже Австралию накрыли жуткие пыльные бури.
      • Днями позже материк страдал от мощного града и бурого дождя.
      • В столице Австралии – городе Канберре – 31 января объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Австралия Мир животных
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