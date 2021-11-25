Австриец умер от коронавируса после вечеринки антивакцинаторов

В Италии 55-летний австриец специально пошел на вечеринку антивакцинаторов, чтобы заразиться коронавирусом. Он таки инфицировался COVID-19, однако недуг унес его жизнь.

Вечеринку устроили специально для того, чтобы проверить, смогут ли гости подхватить вирус. В министерстве здравоохранения говорят, что участники делают такой шаг сознательно.

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На вечеринку антивакцинаторы приводили даже детей

55-летний мужчина пошел на вечеринку "антиваксеров" в городе Больцано на севере Италии. После этого гуляния были госпитализированы еще три человека. СМИ пишут, что некоторые антивакцинаторы брали с собой на похожие мероприятия даже детей.

На мероприятие пришел больной с коронавирусом

Координатор отдела борьбы с COVID-19 в Больцано Патрик Францони рассказал, что на вечеринку точно пришел один человек с коронавирусом. И это было известно как самому больному, так и другим гостям. Более того, люди намеренно с этим человеком обнимались и пили вместе напитки.

Мы получили больше одного сообщения от врачей пациентов, которые признались, что были инфицированы умышленно,

– сказал доктор Францони.

Люди хотят получить антитела без вакцинации

Цель таких вечеринок проста – заразиться, переболеть и получить антитела. Благодаря этому они получат справку, которая позволит посещать заведения и путешествовать.

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