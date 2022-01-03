В Австрии продавщица киоска напечатала себе лотерейных билетов на 40 тысяч евро

В Австрии продавщица киоска решила попробовать свои силы в лотерее оригинальным способом. Она напечатала билетов на 40 тысяч евро, выигрышей женщина получила чуть меньше.

Курьезный инцидент произошел в городе Тенненгау на западе Австрии. 22-летняя продавщица присвоила себе лотерейных билетов на 40 тысяч евро.

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Продавщица собрала выигрышей на 12 тысяч евро

Изобретательная австрийка таким образом получила 12 тысяч евро различных выигрышей. Продавщица печатала лотерейные билеты на автомате, который был расположен в магазине, где она работала.

С расчетом мошенница тоже придумала интересную схему: квитанции, которые нужно было провести через сканер и оплатить, она просто выбрасывала.

О мошеннице сообщила работница соседнего киоска

То, что коллеге из соседнего магазина слишком часто везет в лотерее, заметила одна из работниц другого киоска. Она решила сообщить об этом организаторам лотереи. Во время расследования просмотрели видео с камер наблюдения.

В доме австрийки провели обыски. В ее квартире нашли еще 38 выигрышных билетов.

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Коротко о курьезных случаях мошенничества в мире: