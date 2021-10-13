В Австрии задержали первого человека по коррупционному делу экс-канцлера Курца

Австрийская полиция 12 октября осуществила первое задержание по коррупционному делу, которое привело к отставке канцлера Себастьяна Курца. Об этом рассказали в местных СМИ.

По данным издания der Standard, задержана женщина – работница агентства социологических исследований. А в ORF добавили, что ее имя – Сабине Байншаб.

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В деле, которое привело к отставке канцлера правительства Австрии, есть первое задержание

Австрийские журналисты выяснили, что 12 октября полиция задержала женщину:

Это сотрудница компании по проведению социологических исследований , которая перед приходом полиции якобы стерла все данные со своего компьютера.

, которая перед приходом полиции якобы со своего компьютера. Речь идет о данных, которые могли стать важными в расследовании коррупционного скандала, который привел к отставке канцлера Австрии Курца.

Антикоррупционная прокуратура неделю назад провела несколько обысков в штаб-квартире Австрийской народной партии, в офисе Себастьяна Курца и в министерстве финансов. А все потому, что правоохранители заподозрили канцлера в коррупции.

Тот, мол, в 2016 – 2018 годах обеспечивал своей партии положительный имидж в прессе.

Среди прочего – и благодаря заказным социологическим опросам.

Причем оплачивали это все из государственного бюджета. Уже бывший канцлер Курц, конечно, все обвинения отвергает.

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