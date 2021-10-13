В Австрии задержали первого человека по коррупционному делу экс-канцлера Курца

13 октября 2021 , 04:50
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Источник:

der Standard

Австрийская полиция 12 октября осуществила первое задержание по коррупционному делу, которое привело к отставке канцлера Себастьяна Курца. Об этом рассказали в местных СМИ.

По данным издания der Standard, задержана женщина – работница агентства социологических исследований. А в ORF добавили, что ее имя – Сабине Байншаб.

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В деле, которое привело к отставке канцлера правительства Австрии, есть первое задержание

Австрийские журналисты выяснили, что 12 октября полиция задержала женщину:

  • Это сотрудница компании по проведению социологических исследований, которая перед приходом полиции якобы стерла все данные со своего компьютера.
  • Речь идет о данных, которые могли стать важными в расследовании коррупционного скандала, который привел к отставке канцлера Австрии Курца.

Антикоррупционная прокуратура неделю назад провела несколько обысков в штаб-квартире Австрийской народной партии, в офисе Себастьяна Курца и в министерстве финансов. А все потому, что правоохранители заподозрили канцлера в коррупции.

  • Тот, мол, в 2016 – 2018 годах обеспечивал своей партии положительный имидж в прессе.
  • Среди прочего – и благодаря заказным социологическим опросам.

Причем оплачивали это все из государственного бюджета. Уже бывший канцлер Курц, конечно, все обвинения отвергает. 

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Обратите внимание:  Себастьян Курц, как стало известно 9 октября, решил добровольно уйти в отставку. Вскоре новым канцлером Австрии стал Александр Шалленберг – что интересно, представитель той же партии, что и Курц.
Автор: Олесь Друкач