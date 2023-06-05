Австрийская крепость Путина: в Politico рассказали, как Вена злоупотребляет нейтралитетом по поводу войны

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Австрия сохраняет неоднозначный подход к Москве. Хотя Вена не хочет открыто поддерживать Москву, однако остерегается вреда отношениям, которые десятилетиями приносили деньги.

Австрийская торгово-промышленная палата в январе 2023 решила провести на окраине Москвы спортивное бизнес-мероприятие. Встреча австрийского бизнеса должна была состояться в Одинцово.

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Как Австрия оказалась под крытой за поездку канцлера в Москву

Торгово-промышленная палата даже предложила бесплатное лыжное снаряжение и инструкторов, чтобы заманить на мероприятие сотни компаний, работающих в России. Палата отменила событие после того, как репортер австрийской платформы расследований ZackZack спросил о мероприятии.

Неудачный визит в Москву иллюстрирует амбивалентный подход альпийской страны к России после того, как президент Владимир Путин начал жестокое нападение на Украину в прошлом году: Вена не хочет, чтобы его видели в открытой поддержке Москвы, но одновременно опасается нанести непоправимый ущерб отношениям, которые десятилетиями были достаточно прибыльными для страны,

– говорится в статье Politico.

За исключением пророссийской Венгрии, ни для одного члена Евросоюза не составило столько трудностей разорвать отношения с Россией.

Politico указывает, что Австрии сложно балансировать между Западом и Россией, несмотря на гуманитарную поддержку Украины. Издание напоминает, что в апреле 2022 года канцлер Австрии Карл Нехаммер решил стать первым европейским лидером, который после вторжения посетил Москву, где встретился с Путиным лицом к лицу.

Австрийский лидер пытался представить свою поездку как миротворческую миссию. В ответ Австрию подвергли критике за то, что она использует эту историю для прикрытия.

Канцлер назвал тот разговор с Путиным "жестким и откровенным", но скептики отмечали, что между тем российский газ в Австрию продолжал поступать, в отличие от Германии, например.

Западные партнеры Австрии долго терпели ее отношения с Россией, но война в Украине подняла ставки, и Вена внезапно оказалась под давлением со всех сторон. Критики с обеих сторон Атлантики говорят, что принятие Австрией "военного нейтралитета" и то, что многие воспринимают как подход к кризису, свидетельствуют о глубоко укоренившемся цинизме среди элит страны в их отношениях с Россией и представляют существенную угрозу европейскому единству над Украиной,

– говорится в публикации Politico.

Австрия – слабое место ЕС

Высокопоставленный чиновник Еврокомиссии заявил, что Австрия является слабым звеном ЕС в отношении России. Он считает, что Кремлю в течение многих лет удалось проникнуть в австрийский истеблишмент.

Издание пишет, что на фоне заигрывания Венгрии с Россией отказ Австрии от агрессивного разграничения с Россией еще больше усложняет усилия по представлению общего фронта.

В Брюсселе опасаются, что со временем появление зоны толерантности к России в охватывающем Венгрию и Австрию географическом центре Европы может распространиться, что даст России преимущество в ее постоянных усилиях вбить клин на континенте.

Однако глава МИД Австрии Александер Шалленберг утверждает, что его страна не ставит под угрозу европейское единство, а наоборот – укрепляет его.

Исторический экскурс: что связывает Австрию и Россию

Журналисты Politico совершили исторический экскурс в 1955 год, чтобы понять корни позиции Австрии в отношении России. После окончания Второй мировой войны Австрия оставалась оккупированной четырьмя союзными государствами и разделена на зоны.

Чтобы убедить Советский Союз вернуть Австрии полный суверенитет, стране пришлось согласиться на закрепление в конституции нейтралитета, который население в то время считало необходимым злом.

. Закон не запрещает Австрии участвовать в вооруженных конфликтах, но предусматривает, что страна не должна вступать в военные союзы или разрешать другим странам размещать войска на своей территории.

После того, как в 1956 году Советский Союз подавил восстание в Венгрии, повлекшее массовую волну беженцев через австрийскую границу, Вена без колебаний присоединилась к другим западным странам в ООН, критикуя действия Москвы.

Как Австрия нашла преимущества от внеблоковости

Австрия нашла себе преимущества от нейтралитета. Как нейтральная, внеблоковая страна, она могла вести бизнес с обеих сторон железного занавеса.

1 июня 1968 года Австрия стала первой западноевропейской страной, подписавшей долгосрочный контракт с Советским Союзом на поставку природного газа, поступающего через Чехословакию в распределительный узел, расположенный непосредственно у австрийской границы.

Однако уже через несколько месяцев после подписания соглашения 1968 года советские танки снова вторглись в Центральную Европу, чтобы подавить Пражскую весну в Чехословакии.

У австрийцев были свежими воспоминания о репрессиях в Венгрии, из-за чего они опасались, что Советский Союз может вторгнуться в Австрию. Австрийское правительство даже разработало запасной план переезда из Вены на крайний запад страны.

Правительство также пыталось не спровоцировать Советский Союз, держа австрийские войска в 30 километрах от границы с Чехословакией.

Это был определяющий момент для Австрии в Холодной войне – Советский Союз не вторгся, а газ продолжал поступать. Уроки для большинства австрийцев были очевидны: нейтралитет выгоден для бизнеса и обеспечивает нашу безопасность,

– указывают журналисты Politico.

Издание обращает внимание, что отношения Австрии с Россией изначально строились на основе страха и обещаний экономических возможностей. В то же время, немцы часто описывают свою близость к России в культурно-исторических терминах.

Также Австрия стала пристанищем для российских олигархов и чиновников. Австрия – это место, где приветствуют россиян с деньгами и влиянием, независимо от того, хотят ли они получить гражданство.

Чуть ли не каждый эксчиновник Австрии работает на Россию

Politico также описывает связь Австрии и России вне партийных границ. В частности, почти каждый из бывших австрийских канцлеров после отставки искал работу на Востоке.

Эксканцлер Вольфганг Шюссель вошел в состав правления российского оператора мобильной связи МТС и нефтяного гиганта "ЛУКойл". Его преемник Альфред Гузенбауэр перешел на работу в "Институт исследования диалога цивилизаций", пророссийский аналитический центр, созданный одним из друзей Путина.

Кристиан Керн, еще один социал-демократ, вошел в правление российской государственной железной дороги (РЖД).

Бывшие министры также присоединились к этому процессу. Ганс Йорг Шеллинг, занимавший должность министра финансов в течение трех лет до 2017 года, после отставки стал консультантом "Газпрома".

Эксминистр иностранных дел Карин Кнайсль, наиболее известная тем, что пригласила Путина на свою свадьбу и плясала с ним вальс, вошла в состав правления государственной нефтяной компании "Роснефть" и стала постоянным гостем на пропагандистском канале RT. Сейчас Кнайсль проживает в Ливане и называет себя "политической беженкой".

Несмотря на политические разногласия, все политики полагались на одну и ту же корыстную логику, чтобы оправдать свое участие: Австрия должна оставаться мостом в Россию во благо Запада. Большинство из них были вынуждены с позором покинуть свои должности после эскалации войны Россией в прошлом году,

– отмечает Politico.

Бизнес и ничего больше

Издание напоминает поездку Путина в Австрию в 2014 году всего через несколько недель после начала оккупации Крыма и развязывания войны в Донецкой и Луганской областях. Тогда Путин шутил о "хорошей диктатуре" в Австрии.

Президент Австрии Кристоф Ляйтль в разговоре с Путиным шутил, что 100 лет назад часть Украины принадлежала Австрии. На это Путин сказал: "Какие у вас предложения?"

После начала войны в Украине стороны покинули шутки, но лежащие в их основе экономические отношения Австрии и России остались практически невредимыми.

Россия остается вторым по величине инвестором в Австрии после Германии (эта позиция она удерживается с 2014 года), а ее прямые иностранные инвестиции на конец прошлого года составили 25 миллиардов евро, или 13% от общего объема.

Для сравнения, инвестиции США в Австрию составляют 13 млрд евро, а инвестиции соседней Италии – около 11 млрд евро.

Австрийские компании не покинули Россию, несмотря на агрессивную войну

Многие из сотен австрийских компаний, которые инвестировали в Россию в последние годы, остаются там, несмотря на войну в Украине.

Около двух третей из 65 австрийских компаний, опрошенных Киевской школой экономики, планируют оставаться в России, что значительно превышает средний показатель для всех стран, который составляет 40%.

Нефтегазовый конгломерат OMV, крупнейшая австрийская компания, остается главным игроком в энергетическом секторе России.

Австрийский Raiffeisen Bank является крупнейшим иностранным кредитором, работающим в России и одним из столпов финансовой системы страны. Даже зальцбургская компания Red Bull продолжает продавать свои энергетические напитки в России.

OMV утверждает, что она обязана продолжать покупать минимум 6 миллиардов кубометров российского газа в год до 2040 года, что является результатом соглашения, подписанного в 2018 году в Вене Путиным и тогдашним канцлером Себастьяном Курцом.

Правительство Австрии, владеющее чуть более 30% OMV, бывшей государственной монополии, утверждает, что не в курсе деталей контракта. Как он намерен выполнить свое обещание свести к нулю зависимость Австрии от российского газа до 2027 года, остается загадкой.

Возможно ли распутать австро-российские отношения

Международные партнеры уже давно перестали верить в то, что Вена играет роль нейтрального арбитра. Западные чиновники предупреждали Вену в течение многих лет после аннексии Крыма, например, в ее службы безопасности проникли россияне, но от них отмахнулись.

В Politico считают, что, учитывая, насколько глубоко российские интересы зарыты в политике и экономике страны, распутать австро-российские отношения может быть даже невозможно.

В то время как остальная Европа сократила свою зависимость от российского газа более чем наполовину в 2022 году до 19%, Австрия покупала 60% своего газа в России по сравнению с 80% до прошлогоднего вторжения. В прошлом году Австрия заплатила за российский газ 7 млрд евро.

Усиленное внимание к российским связям Австрии заставило Вену изменить свою позицию. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг сделал резкое заявление по поводу нейтралитета своей страны.

"Если вы хотите действовать как мост, вам нужны два берега, а пока их не существует. Когда страна руководствуется неоимперским мышлением и считает, что она может перекроить границы ракетами и танками и просто отрицать существование соседней страны, то другого берега не будет", – сказал он.

Однако Politico пишет, что пока смена риторики не привела к значительным колебаниям в политике. "И учитывая преобладающие политические ветры, такие колебания могут никогда не произойти", – констатируют журналисты.