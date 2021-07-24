Еще сотни военных: Австрия усилит охрану границ из-за нелегалов

Австрия страдает от наплыва нелегальных мигрантов. Власти решили бороться с проблемой, увеличив количество военных на границе. Поэтому еще примерно 400 служащих отправят на южную и восточную границу.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о неудачной политике Евросоюза. По его словам, идея предоставления убежища мигрантам провалилась.

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Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер отметила, что количество незаконных попыток пересечь границу только растет.

Мы вынуждены значительно укрепить силы на границах со Словакией, Венгрией, Словенией,

– заявила Таннер.

Сколько нелегалов задержали

Только за 2020 год в Австрии задержали 22 тысячи человек. В то же время за первое полугодие 2021 года – 16 тысяч нелегалов.

Новый кризис беженцев: главное

Нелегальные мигранты массово пытаются перейти границы разных стран. Поэтому Европу ждет новый кризис беженцев.

В частности, только за 19 июля, через Ла-Манш в Англию прибыло 430 мигрантов.

МВД Великобритании и Франции подписали соглашение. Полицейские этих стран усиленно будут патрулировать пляжи.

Страдает от беженцев из Беларуси и Литва. Там назвали миграцию "гибридной агрессией Беларуси".

Эстония готова помочь Литве – подарит союзнику 100 километров колючей проволоки для укрепления границы и 3 беспилотника.

На австрийской границе уже находится примерно тысяча военных.