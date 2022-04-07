Австрия высылает из страны 4 российских дипломата

Австрия выдворила четырех российских дипломатов. Речь идет о трех сотрудниках посольства в Вене и одном сотруднике Генерального консульства в Зальцбурге.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что все они должны покинуть Австрию до 12 апреля.

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Спустя несколько дней колебаний Австрия также присоединилась к европейским санкциям против российских дипломатов. Там упразднили дипломатический статус трех сотрудников посольства России в Вене и члена генерального консульства в Зальцбурге.

В Министерстве иностранных дел Австрии заявили, что эти люди совершили действия, несовместимые с Венской конвенцией, намекая на деятельность спецслужб.

Кстати, российских дипломатов массово выгоняют из европейских стран. Пока известно о том, что по меньшей мере 18 стран выдворили 318 дипломатов РФ. Полный список стран – смотрите по ссылке.

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