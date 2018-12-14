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      Австрия продолжит поддерживать строительство "Северного потока-2"

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      МИД Австрии выступило с поддержкой "Северного потока-2"
      МИД Австрии выступило с поддержкой "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Австрии Питер Гушельбауер комментируя резолюцию Европарламента заявил, что Австрия, по-прежнему рассматривает "Северный поток-2", как экономический проект.

      Об этом сообщило информационное агентство "УНН".

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      Позиция Австрии по "Северному потоку-2" не изменилась после принятия резолюции в Европейском парламенте. Она по-прежнему рассматривается его как экономический проект,
      – сказал министр.

      24 Канал сообщал о том, что депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой осудили строительство газопровода "Северный поток-2", назвав его политическим проектом, который несет угрозу энергетической безопасности Европы.

      Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" важен для Австрии и Германии как в энергетическом и политическом, так и в экономическом аспектах. Он отметил, что несмотря на критику США по проекту, ни австрийцы, ни немцы и многие другие не откажутся от него.

      Добавим, что австрийская нефтяная компания OMV выделила на строительство газопровода "Северный поток-2" 531 миллион евро и продолжит финансирование в 2019 году.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Европарламент Европа Новости России Северный поток-2 Австрия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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