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      Австрія продовжить підтримувати будівництво "Північного потоку-2"

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      МЗС Австрії виступило з підтримкою "Північного потоку-2"
      МЗС Австрії виступило з підтримкою "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Міністр Закордонних справ Австрії Пітер Гушельбауер коментуючи резолюцію Європарламенту заявив, що Австрія, як і раніше розглядає "Північний потік-2", як економічний проект.

      Про це повідомила інформаційна агенція "УНН".

      Читайте також: Європарламент засудив будівництво "Північного потоку-2": у РФ відзначились зухвалою відповіддю

      Позиція Австрії щодо "Північного потоку-2" не змінилася після прийняття резолюції в Європейському парламенті. Він як і раніше розглядається як економічний проект,
      — сказав міністр.

      24 Канал повідомляв про те, що депутати Європейського парламенту прийняли резолюцію, в якій засудили будівництво газопроводу "Північний потік-2", назвавши його політичним проектом, який несе загрозу енергетичній безпеці Європи.

      Нагадаємо, канцлер Австрії Себастіан Курц вважає, що проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" важливий для Австрії та Німеччини як в енергетичному й політичному, так і в економічному аспектах. Він зазначив, що попри критику США щодо проекту, ні австрійці, ні німці та багато інших не відмовляться від нього.

      Додамо, що австрійська нафтова компанія OMV виділила на будівництво газопроводу "Північний потік-2" 531 мільйон євро і продовжить фінансування у 2019 році.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Австрія Північний потік-2 Новини Росії Європа Європарламент
      Джерело: 24 Канал
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