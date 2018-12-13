Європарламент засудив будівництво "Північного потоку-2": у РФ відзначились зухвалою відповіддю

У Росії вважають заклик Європарламенту зупинити реалізацію проекту "Північного потоку - 2" називають "політичним тиском на учасників проекту". При цьому там хваляться – будівництво газопроводу триває.

Про це повідомив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак, пише ТАСС.

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24 канал писав, що депутати Європейського парламенту прийняли резолюцію, в якій засудили будівництво газопроводу "Північний потік-2". Дипломати назвали його політичним проектом, який є загрозою енергетичній безпеці Європи.

У Росії відреагували на документ, заявивши. Що таке рішення "не є новиною". Там стверджують, що такі рішення ініціюють «противники проекту»

Сьогодні це не новина, це більше такий, на мій погляд, політичний тиск на учасників реалізації цього проекту. Проект продовжує реалізовуватися, – сказав він. Нагадаємо, що 12 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила 2 резолюції щодо дій Росії. Одна із них закликає завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", інша – засуджує військову агресію РФ проти України у Керченській протоці.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.