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      Загроза нової агресії РФ: у Бундестазі замислились про наслідки "Північного потоку-2"

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      У Бундестазі закликали переглянути позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2"
      У Бундестазі закликали переглянути позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Росія може здійснювати подальші агресивні дії щодо України і намагатись вторгнутись в зону Азовського моря. Відтак Європа має бути єдиною, а Німеччина повинна у терміновому порядку переглянути свою позицію щодо "Північного потоку-2".

      Про це заявив голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген, пише The Guardian.

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      Так, політик не виключає подальшої агресії Росії щодо України. Захоплення прибережної території Азовського моря задля контролю над сухопутним шляхом до окупованого Кримського півострова може бути метою Кремля.

      Реттген наголошує, що Європа має бути послідовною і одностайною, щоб запобігти цьому.

      Наша найбільша сила полягає у нашій єдності. Військові засоби врегулювання конфлікту не розглядаються, однак слід враховувати всі варіанти, не пов’язані з війною,
      – вважає Реттген.

      Політик наголошує, що скасування санкцій проти Росії не варто розглядати, доки немає належного виконання Мінських угод.

      "Але ми повинні йти далі: Німеччина, зокрема, має терміново переглянути спірний проект газопроводу "Північний потік-2", – зазначив політик.

      За його словами, "Північний потік-2" навряд чи є суто комерційним проектом, він має сильні геополітичні наслідки.

      Будівельні ліцензії вже були надані усіма залученими європейськими державами – за винятком Данії, таким чином, зупинка проекту стала ще складнішою. Щонайменше, Росія повинна гарантувати, що транзит газу через Україну триватиме,
      – наголосив він.

      Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні. Натомість у Путіна такі висловлювання Моравецького назвали "невдалою інсинуацією".

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. Однак Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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