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      Европарламент осудил строительство "Северного потока-2": в РФ отличились вызывающим ответом

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      В России ответили на резолюцию с осуждением "Северного потока-2" от Европарламента
      В России ответили на резолюцию с осуждением "Северного потока-2" от Европарламента / Фото из открытых источников

      В России считают призыв Европарламента остановить реализацию проекта "Северного потока-2" называют "политическим давлением на участников проекта". При этом там хвастаются – строительство газопровода продолжается.

      Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

      Читайте также: Угроза новой агрессии РФ: в Бундестаге задумались о последствиях "Северного потока-2"

      24 канал писал, что депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой осудили строительство газопровода "Северный поток-2". Дипломаты назвали его политическим проектом, который является угрозой энергетической безопасности Европы.

      В России отреагировали на документ, заявив, что такое решение "не является новостью". Там утверждают, что такие решения инициируют "противники проекта".

      Сегодня это не новость, это более того, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта. Проект продолжает реализовываться, – сказал он.

      Напомним, что 12 декабря Палата представителей Конгресса США приняла 2 резолюции по действиям России. Одна из них призывает завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2", другая – осуждает военную агрессию РФ против Украины в Керченском проливе.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Евросоюз Европарламент Новости России Северный поток-2 Новости политики
      Источник: 24 Канал
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