В Москве якобы заминировали машину председателя комитета думы по обороне

В Москве во вторник, 17 декабря, якобы заминировали машину председателя комитета думы по обороне Андрея Картаполова. Говорят, что об этом сообщил неизвестный.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на свои источники, передает 24 Канал. К слову, возможное заминирование автомобиля депутата российской госдумы произошло на фоне утренней ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерала Игоря Кириллова.

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Неизвестный заявил, что ему поручили заминировать авто Картаполова

Днем 17 декабря неизвестный мужчина позвонил в экстренные службы России. Он рассказал, что установил бомбу в машине Картаполова.

Тот также добавил, что его якобы завербовали и приказали "взорвать" машину председателя комитета госдумы по обороне.

В российских телеграм-каналах говорят, что сейчас машину депутата Картаполова проверяют взрывотехники. На месте также работают сотрудники российской гвардии и полиции.

Припаркована машина, к слову, по Ружейному переулку, что почти в центре Москвы в нескольких километрах от самой думы.