Для работы и сохранения жизни: военные объявили сбор на авто
Наши воины мужественно защищают Украину от неприятеля. Но им нужна наша помощь, чтобы еще более эффективно противостоять российской агрессии.
Украинцы не в первый раз покупают авто для своей армии, которая нас защищает. В этот раз минометная батарея воинской части А7292 объявила сбор на машину, сообщает 24 канал.
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Воинов нужно усилить
Военные говорят, что авто нужно для их работы и сохранения жизни. Сейчас они находятся на передовом донецком направлении.
Специфика работы бригады состоит в том, что воины работают на расстоянии 3 – 4 километра и в одной точке могут быть не более 15 минут.
"Наша цель – 700 тысяч гривен – два авто – бус и пикап, чтобы ребята работали быстро, эффективно и безопасно, насколько это возможно. Важно, что по состоянию на сегодняшний день есть 548 135 тысяч гривен", – сообщили в бригаде.
Средства собирают на банке. Хотят, чтобы все было открыто и можно было наблюдать за процессом.
Донаты на автомобиль для военных можно бросать на банке по ссылке.
Авто для фронта
- Украинские волонтеры придумывают разные способы, чтобы помочь ВСУ. Они стараются максимально быстро обеспечить нужды воинов. Волонтеры создали проект и отправляют ВСУ на фронт "Бандеромобили". Уже было отправлено около 70 единиц. Закупают внедорожники за границей, а ремонтируют их уже в Украине.
- Еще один волонтер из Львова Владимир Андреев объявил сбор на авто для украинских военных. Цель – собрать миллион гривен. Уже больше 500 тысяч гривен. Чем больше будет сумма, тем больше автомобилей волонтеры смогут приобрести.
- Сергей Притула рассказывал, что потребности фронта с каждым днем только растут. Автомобили, которые волонтеры закупают украинским военным, могут быть "одноразовыми". Ведь враг бьет беспощадно, потому и порой с боевой задачи наши герои возвращаются без авто.
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