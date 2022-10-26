Взорвался автомобиль пиротехников ГСЧС в Изюмском районе. Как предполагает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, он наехал на противотанковую мину.

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Последствия взрыва

К сожалению, в результате погиб луганский пиротехник, а до 10 человек – получили ранения, их госпитализировали.

Сообщается, что состояние трех раненых медики оценивают как тяжелое, а двое пострадавших имеют ранения средней степени тяжести.

Как сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, пострадавшие в результате подрыва мужчины занимались обследованием подъездных путей к воздушным линиям местных электропередач.

Нам понадобятся годы, чтобы разминировать наши земли,

– сказал Сергей Гайдай.

Высокая минная опасность

Олег Синегубов подчеркнул, что минная опасность в области остается очень высокой, поэтому всем на деоккупированных территориях необходимо быть максимально осторожными. Не стоит посещать районы, которые еще не проверили саперы. В частности:

леса,

лесополосы,

поля,

не стоит ходить по обочинам дорог.

Также председатель Харьковской ОВА призвал ни в коем случае не прикасаться к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, где взрывотехники уже провели разминирование.

Последние случаи подрыва на минах

К сожалению, это не первая и не последняя трагедия из-за оставленных взрывных устройств оккупантов. В освобожденной Балаклее на мине подорвалась карета скорой помощи, в результате чего погиб водитель.

Также возле села Киенка на Черниговщине 4 местных проигнорировали предупреждение власти и поехали за грибами. Их автомобиль по дороге наткнулся на мину, в результате чего все пассажиры и водитель погибли.

Другой случай произошел на Сумщине, где на вражеской мине подорвался автомобиль "Укртелекома". В результате трагедии погиб водитель автомобиля, а 3 пассажира оказались в больнице.

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