Взорвался автомобиль пиротехников ГСЧС в Изюмском районе. Как предполагает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, он наехал на противотанковую мину.
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Последствия взрыва
К сожалению, в результате погиб луганский пиротехник, а до 10 человек – получили ранения, их госпитализировали.
Сообщается, что состояние трех раненых медики оценивают как тяжелое, а двое пострадавших имеют ранения средней степени тяжести.
Как сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, пострадавшие в результате подрыва мужчины занимались обследованием подъездных путей к воздушным линиям местных электропередач.
Нам понадобятся годы, чтобы разминировать наши земли,
– сказал Сергей Гайдай.
Высокая минная опасность
Олег Синегубов подчеркнул, что минная опасность в области остается очень высокой, поэтому всем на деоккупированных территориях необходимо быть максимально осторожными. Не стоит посещать районы, которые еще не проверили саперы. В частности:
- леса,
- лесополосы,
- поля,
- не стоит ходить по обочинам дорог.
Также председатель Харьковской ОВА призвал ни в коем случае не прикасаться к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, где взрывотехники уже провели разминирование.
Последние случаи подрыва на минах
- К сожалению, это не первая и не последняя трагедия из-за оставленных взрывных устройств оккупантов. В освобожденной Балаклее на мине подорвалась карета скорой помощи, в результате чего погиб водитель.
- Также возле села Киенка на Черниговщине 4 местных проигнорировали предупреждение власти и поехали за грибами. Их автомобиль по дороге наткнулся на мину, в результате чего все пассажиры и водитель погибли.
- Другой случай произошел на Сумщине, где на вражеской мине подорвался автомобиль "Укртелекома". В результате трагедии погиб водитель автомобиля, а 3 пассажира оказались в больнице.
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