Вблизи Изюма подорвался автомобиль ГСЧС: есть жертва

Украинские защитники успешно выгоняют россиян из оккупированных земель, однако те при отступлении оставляют много заминированных территорий. 26 октября на деоккупированной территории Харьковщины служебный автомобиль подорвался на мине.

Взорвался автомобиль пиротехников ГСЧС в Изюмском районе. Как предполагает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, он наехал на противотанковую мину.

К теме На Харьковщине – высокая минная опасность: на Изюмщине подорвались 4 человека

Последствия взрыва

К сожалению, в результате погиб луганский пиротехник, а до 10 человек – получили ранения, их госпитализировали.

Сообщается, что состояние трех раненых медики оценивают как тяжелое, а двое пострадавших имеют ранения средней степени тяжести.

Как сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, пострадавшие в результате подрыва мужчины занимались обследованием подъездных путей к воздушным линиям местных электропередач.

Нам понадобятся годы, чтобы разминировать наши земли,

– сказал Сергей Гайдай.

Высокая минная опасность

Олег Синегубов подчеркнул, что минная опасность в области остается очень высокой, поэтому всем на деоккупированных территориях необходимо быть максимально осторожными. Не стоит посещать районы, которые еще не проверили саперы. В частности:

леса,

лесополосы,

поля,

не стоит ходить по обочинам дорог.

Также председатель Харьковской ОВА призвал ни в коем случае не прикасаться к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, где взрывотехники уже провели разминирование.

Последние случаи подрыва на минах

К сожалению, это не первая и не последняя трагедия из-за оставленных взрывных устройств оккупантов. В освобожденной Балаклее на мине подорвалась карета скорой помощи, в результате чего погиб водитель.

Также возле села Киенка на Черниговщине 4 местных проигнорировали предупреждение власти и поехали за грибами. Их автомобиль по дороге наткнулся на мину, в результате чего все пассажиры и водитель погибли.

Другой случай произошел на Сумщине, где на вражеской мине подорвался автомобиль "Укртелекома". В результате трагедии погиб водитель автомобиля, а 3 пассажира оказались в больнице.

Важно – британская разведка предупреждает о минах российской армии: смотрите видео