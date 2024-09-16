В Ужгороде неизвестные сожгли авто Красного Креста

На Закарпатье подожгли автомобиль Красного Креста. Он фактически уничтожен полностью.

Об инциденте организация сообщила утром 16 сентября. На кадрах заметно, что на месте работала полиция.

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Что известно о поджоге авто

Скорбим! Раздирает злость! Боль! Автомобиль Закарпатской областной организации Общества Красного Креста Украины подожжен. Кто мог такое совершить? Нелюди!

– заявили в организации.

В Красном Кресте подчеркнули, что они являются гуманитарной организацией, которая помогает гражданам, учреждениям.

"Как трудно дается общественной организации получить автомобиль! А нелюди за мгновение уничтожают старания, мотивацию", – написал Красный Крест.



На Закарпатье сожгли машину Красного Креста / фото организации



Кстати, Россия 12 сентября обстреляла машины гуманитарной миссии Красного Креста в Донецкой области. Под огнем оккупантов оказались грузовик с гуманитарной помощью и легковая машина.

Президент Красного Креста Мирьяна Сполярич решительно осудила атаки на персонал организации. Она подчеркнула, что недопустимо обстреливать места раздачи помощи.