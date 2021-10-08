Авто остановили из-за нарушения ПДД: патрульные рассказали подробности смерти Полякова
Источник:Патрульная полиция Киева
Такси, в котором умер нардеп Антон Поляков, остановили из-за нарушения правил дорожного движения. В полиции Киева говорят, что во время общения с водителем заметили на заднем сиденье человек без сознания.
Полицейские во время патрулирования на проспекте Соборности в Киеве остановили Hyundai Sonata. Когда правоохранители говорили с водителем, они заметили, что на заднем сиденье человек без сознания.
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Патрульные проводили реанимацию
Таксист рассказал, что пассажира он подвозил с остановки. Правоохранители вызвали скорую помощь и еще один экипаж.
У политика не было пульса
Мужчину, которым оказался нардеп Антон Поляков, вытащили из машины и положили на бок. У политика уже не было пульса, он не дышал. Патрульные пытались реанимировать его до приезда скорой.
Реанимацию уже продолжили врачи, однако их пациент в сознание так и не пришел. Уже после констатации смерти на место прибыла следственно-оперативная группа.Важно! Как установило вскрытие, предварительной причиной смерти стала острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.
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