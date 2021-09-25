Авто перевернулось: в Польше в ДТП погиб украинец

Вблизи города Олесница на юго-западе Польши в ДТП 24 сентября погиб украинец. По данным СМИ, ему было около 30 лет.

Местные правоохранители рассказали, что водитель потерял контроль над Renault Scenic. Автомобиль съехал с дороги, а затем перевернулся.

Заметьте Ужасное ДТП в Одесской области: в больнице умер пострадавший полицейский

Представительница полиции из Олесницы Бернардета Питель рассказала, что водитель мог превысить скорость.

По предварительным данным, водитель мог не пристегнуться ремнями безопасности, либо ехал с чрезмерной скоростью,

– заявила Питель.

В салоне находились еще 2 граждан Украины. Значительных травм они не получили.

В Польше в ДТП погиб украинец: смотрите видео

Пьяный украинец вызвал ДТП в Польше