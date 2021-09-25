Авто перевернулось: в Польше в ДТП погиб украинец

25 сентября 2021 , 18:54
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Источник:

Naszemiasto.pl

Вблизи города Олесница на юго-западе Польши в ДТП 24 сентября погиб украинец. По данным СМИ, ему было около 30 лет.

Местные правоохранители рассказали, что водитель потерял контроль над Renault Scenic. Автомобиль съехал с дороги, а затем перевернулся.

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Представительница полиции из Олесницы Бернардета Питель рассказала, что водитель мог превысить скорость.

По предварительным данным, водитель мог не пристегнуться ремнями безопасности, либо ехал с чрезмерной скоростью,
– заявила Питель.

В салоне находились еще 2 граждан Украины. Значительных травм они не получили.

В Польше в ДТП погиб украинец: смотрите видео

Пьяный украинец вызвал ДТП в Польше

  • В сентябре 2021 года нетрезвый украинец в Польше вызвал аварию в городе Слупск. Авария произошла на улице Промышленной 21 сентября.
  • Мужчина находился за рулем авто Passat.
  • Он врезался в заднюю часть автомобиля Peugeot, который двигался впереди.
  • В результате ДТП пострадала женщина – 44-летняя водительница Peugeot. Ее с травмами госпитализировали в ближайшее медучреждение.
  • На месте происшествия виновника ДТП проверили на наличие алкоголя в теле. Показатель составлял более 2,5 промилле.
Автор: Мар'яна Бекало