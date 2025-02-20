Авто после взрыва сгорело дотла: в Бердянске уничтожен российский военный преступник Богданов

Во временно оккупированном Бердянске был убит российский военный преступник Евгений Богданов. 20 февраля на Восточном проспекте города взорвался серый автомобиль Renault Duster, в котором находился россиянин.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки. Уничтоженный Евгений Богданов формально занимал должность так называемого заместителя главы оккупационной администрации Бердянска.