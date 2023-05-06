Зарыли мины на дороге и работают на Украину: что вешают на "подозреваемых" в подрыве Прилепина

В России 6 мая взорвали пропагандиста Захара Прилепина. Сразу после инцидента силовики якобы задержали "виновников".

Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Один из так называемых подозреваемых даже признался, что он якобы работал на спецслужбы Украины.

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"Подозреваемые" говорят, что работают на украинские спецслужбы

По словам одного из "подозреваемых", его завербовали украинские спецслужбы несколько лет назад. Мужчина якобы сливал нужную информацию, за которую получал деньги. Очередной задачей для него стало "получить гражданство России, переехать и убить Захара Прилепина".

Сначала задержанный несколько дней следил за пропагандистом, а затем закопал на пути в его дом противотанковые мины, на которых тот должен был взорваться. Именно на них и наехал автомобиль путинского приспешника Audi Q7.

МВД России обнародовало видео задержания первого "подозреваемого"

В официальном телеграмм-канале Следственного комитета опубликовали имя первого задержанного – им оказался Александр Пермяков. Он якобы родился в Донецкой области. По данным ведомства, мужчина признался, что заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

После этого "подозреваемый" скрылся с места происшествия, но российские правоохранители его поймали при выходе из леса в другом населенном пункте. Следователи продолжают допрос Пермякова. Эксперты приняли смывы из его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз.

Также задержан и второй "подозреваемый". Силовики якобы обнаружили его во время прочеса лесополосы. В связи с подрывом Прилепина в Москве проходят обыски по нескольким адресам – в явочных квартирах, указанных подозреваемыми.

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эксклюзивном комментарии 24 Каналу в пресс-службе СБУ заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность к "хлопку", который происходит с оккупантами и их приспешниками. О том, кто стоит за тем или иным случаем, можно будет говорить после победы Украины.

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Прилепина ввели в медикаментозную кому

В результате взрыва пропагандист получил переломы ног и сотрясение мозга. На момент госпитализации он якобы был в сознании и даже сам общался с медиками. Кроме переломов ног и сотрясения мозга, у Прилепина диагностировали:

контузию (ушиб) легких,

минно-взрывные ранения,

многочисленные переломы,

ушибы.

Медики доставили путинского приспешника в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко, где его и прооперировали.

После этого Прилепина посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он сообщил, что местные медики в консультациях с московскими федеральными центрами "сделали все возможное". После якобы успешной операции пропагандиста ввели в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать его состояние.