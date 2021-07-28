Авто смяло: на Николаевщине в ДТП попала машина полиции
Источник:Полиция Николаевской области
В Первомайске Николаевской области столкнулись Renault и Mitsubishi Outlander. Последняя машина принадлежала полиции. За рулем был 26-летний правоохранитель.
Авария произошла на улице Богопильской около 9:40. Renault управлял 41-летний мужчина.
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Есть пострадавший
Водитель Renault травмировался. Его забрали в больницу.
Назначили служебное расследование обстоятельств ДТП. На месте работают следователи ГБР. Пока не сообщают, кто именно стал причиной аварии.
Авто смяло
Полиция обнародовала фото с места аварии. На фотографиях видно, что сторону машины Renault смяло полностью. Зато повреждений на служебной машине полиции почти не видно. Единственное – виднеется разбитый бампер.
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