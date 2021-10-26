Авто сбило коляску с годовалым ребенком в Ровно: мальчик в реанимации
Источник:Нацполиция
В Ровно под колеса автомобиля попала коляска с малолетним ребенком. Годовалого мальчика госпитализировали в реанимационное отделение.
Инцидент произошел 25 октября примерно в 16:00 на улице Вербовой. По данным правоохранителей, водитель авто был трезв.
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Как произошло ДТП
Водителем автомобиля Opel Omega оказался 23-летний житель Ровно. На месте инцидента полицейские выяснили, что совершая маневр на повороте с главной дороги на второстепенную, он наехал на детскую коляску, с которой 24-летняя мама переходила проезжую часть.
В результате ДТП коляска опрокинулась. Однако мальчик не выпал, ведь был пристегнут.
Авто сбило коляску с годовалым ребенком / Фото Нацполиции
ДТП произошло во время маневра водителя на повороте / Фото Нацполиции
Что известно о состоянии ребенка
Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Он находится в больнице и проходит дополнительное обследование.
Следователи уже начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
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