Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пожарно-спасательную службу Лос-Анджелеса.

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Что известно об инциденте в Лос-Анджелесе?

По сообщениям жителей в социальных сетях стало известно, что в ночь на 19 июля в районе Ист-Холливуд в толпу въехал автомобиль на большой скорости. Вследствие происшествия, произошедшего около 02:00 по местному времени, пострадали более 20 человек, часть из них – в тяжелом состоянии.

Спасатели сопровождали травмированных в больницы. Они сообщают, что в критическом состоянии находились 4 – 5 человек. У 8 – 10 пострадавших диагностировано тяжелое состояние, а еще 10 – 15 человек были в состоянии средней тяжести.

Эстрени службы начали работать на месте происшествия. Расследованием инцидента занимается полиция Лос-Анджелеса. Наезд автомобиля на людей квалифицировали как массовое поражение, последствия преодолевали десятки подразделений спасателей, кареты скорой помощи, пожарные машины и спецтехника.

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Напомним, это уже не первый подобный случай в США. 1 января во время празднования водитель на автомобиле наехал на людей в Новом Орлеане. Тогда по меньшей мере 10 человек погибли, а 30 получили ранения. После скаеного нападающий начал перестрелку с полицией.