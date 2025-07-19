Про це пише 24 Канал з посиланням на пожежно-рятувальну службу Лос-Анджелеса.

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Що відомо про інцидент в Лос-Анджелесі?

За повідомленнями жителів у соціальних мережах стало відомо, що в ніч проти 19 липня в районі Іст-Голлівуд у натовп в'їхав автомобіль на великій швидкості. Внаслідок події, що сталася близько 02:00 за місцевим часом, постраждали понад 20 людей, частина з них – у важкому стані.

Рятувальники супроводжували травмованих до лікарень. Вони повідомляють, що у критичному стані перебували 4 – 5 людей. У 8 – 10 постраждалих діагностовано тяжкий стан, а ще 10 – 15 людей були в стані середньої тяжкості.

Естрені служби почали працювати на місці події. Розслідуванням інциденту займається поліція Лос-Анджелеса. Наїзд автомобіля на людей кваліфікували як масове ураження, наслідки долали десятки підрозділів рятувальників, карети швидкої допомоги, пожежні машини та спецтехніка.

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Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок у США. 1 січня під час святкування водій на автомобілі наїхав на людей у Новому Орлеані. Тоді щонайменше 10 людей загинули, а 30 отримали поранення. Після скоєного нападник почав перестрілку з поліцією.