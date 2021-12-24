Всем детям – 9 или 10 лет (родились в 2011 – 2012 годах). Кроме них, в салоне также находились трое родителей и тренер.
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Никто из подростков-спортсменов не пострадал
По данным полиции, в больницу с травмой головы обратился только тренер. Остальные пассажиры автобуса добрались домой самостоятельно на попутном транспорте.
Что касается водителя, то его уже опросили следователи. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, в то же время идет проверка. Также опросили пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетних.
Известно, что дети ехали на спортивные соревнования.
Перевернулся микроавтобус
ДТП произошло 23 декабря примерно в 15:30 вблизи села Скельки на автодороге Днепрорудное – Васильевка. Перевернутую маршрутку обнаружили патрульные из Днепрорудного. Судя по обнародованным кадрам, она съехала в кювет.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. Речь идет о статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Что она предполагает
- 3400 – 8500 гривен штрафа,
- или исправительные работы до двух лет,
- или арест до шести месяцев,
- или ограничением свободы до трех лет,
- лишение прав на срок до трех лет или без такового.
Кроме того, в отношении владельца перевозчика составили административные протоколы. Речь идет о статье "Нарушение правил, норм и стандартов по автомобильным дорогам и улицам, непринятие мер по своевременному запрету или ограничению движения, или обозначению на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ".
Если вина владельца будет доказана, ему грозит 1020 гривен штрафа.
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Похожее ДТП на Волыни
Недавно вблизи Владимира-Волынского также произошло ДТП с участием микроавтобуса с детьми. Правда, там в транспорт врезался внедорожник Mitsubishi Pajero.
В итоге пострадали 7 человек, в том числе дети 11, 14 и 16 лет. Все – жители Львова.
Потерпевших госпитализировали. У них есть переломы, ушибы разных степеней, закрытые черепно-мозговые травмы.
Детей после подробного осмотра перевезли на лечение в областную детскую клиническую больницу. Там они находились в реанимации.
Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.
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