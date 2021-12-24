Усім дітям – 9 або 10 років (народилися у 2011 – 2012). Окрім них, в салоні також перебували троє батьків і тренер.

Ще одна гучна ДТП На Одещині позашляховик зніс з дороги авто патрульних та врізався в будинок: приголомшливі кадри

Ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав

За даними поліції, до лікарні з травмою голови звернувся лише тренер. Решта пасажирів автобуса дісталися додому самостійно на попутному транспорті.

Щодо водія, то його вже опитали слідчі. Вони встановлюють причини та обставини аварії, водночас триває перевірка. Також опитали пасажирів автобуса, зокрема неповнолітніх.

Відомо, що діти їхали на спортивні змагання.

Перекинувся мікроавтобус

ДТП сталася 23 грудня приблизно о 15:30 поблизу села Скельки на автодорозі Дніпрорудне – Василівка. Перекинуту маршрутку виявили патрульні з Дніпрорудного. Судячи з оприлюднених кадрів, вона з'їхала в кювет.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Що вона передбачає

3400 – 8500 гривень штрафу,

або виправні роботи до двох років,

або арешт до шести місяців,

або обмеженням волі до трьох років,

позбавлення прав терміном до трьох років або без такого.

Крім того, щодо власника фірми-перевізника склали адміністративні протоколи. Мовиться про статтю "Порушення правил, норм і стандартів щодо автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт".

Якщо вину власника доведуть, йому загрожує 1020 гривень штрафу.

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Схожа ДТП на Волині

Нещодавно поблизу Володимира-Волинського також сталася ДТП за участю мікроавтобуса з дітьми. Щоправда, там у транспорт врізався позашляховик Mitsubishi Pajero.

У підсумку постраждали 7 людей, зокрема діти віком 11, 14 та 16 років. Усі – жителі Львова.

Потерпілих госпіталізували. У них є переломи, забої різних ступенів, закриті черепно-мозкові травми.

Дітей після детального огляду перевезли на лікування в обласну дитячу клінічну лікарню. Там вони перебували в реанімації.

Слідчі порушили справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.

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