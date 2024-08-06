Пассажирский автобус со школьниками разбился в Хмельницкой области

В Хмельницкой области автобус, который перевозил детей, попал в аварию. Пострадало 8 человек.

Опасный инцидент произошел 5 августа вечером на автодороге сообщением "Житомир - Черновцы" в селе Жванец. Школьники из Киева в сопровождении взрослых ехали на отдых в Болгарию.

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Пострадали дети

В какой-то момент 61-летний водитель, родом из Черновицкой области, не справился с управлением и съехал с дороги в селе Жванец, после чего столкнулся со стеной нежилого помещения.

На момент аварии в автобусе находился 31 ребенок. В результате ДТП аварии травмы получил 62-летний мужчина и семеро детей в возрасте от 8 до 15 лет. Медики госпитализировали их в больницу.

Уже начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что повлекло пострадавшему телесные повреждения.

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