Снесло второй этаж: автобус с украинцами попал в масштабное ДТП в Румынии

В Неводаре вечером 28 августа автобус с украинцами попал в жуткое ДТП. Сообщается, что в салоне находилось примерно 45 человек.

Информации о погибших, к счастью, нет. Сначала сообщалось о 7 пострадавших. Впоследствии их количество выросло до 15 человек. Госпитализировали уже 8 человек.

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На место инцидента направили 3 спасательных автомобиля.



Автобус с украинцами разбился в Румынии / Ziua of Constanta

Первые кадры с места инцидента: смотрите видео​

Жуткое ДТП в Италии

В августе 2023 года в Италии произошло жуткое ДТП с украинским туристическим автобусом. Инцидент произошел 25 августа около 20:00. Автобус двигался по трассе A4. Она ведет от Венеции в Триест. Авария произошла в районе города Латизана – между Сан-Джорджо-ди-Ногаро и Удине.

Местные СМИ сообщили, что автобус с украинскими туристами столкнулся с грузовиком, который перевозил фрукты и овощи.

На месте инцидента работали 10 бригад итальянских спасателей. К счастью, часть пассажиров смогла выбраться из автобуса своими силами. Тем временем другие люди оказались заблокированными. Спасатели оказали им помощь.

Итальянские СМИ сообщили, что 4 пострадавших – в критическом состоянии. Кроме того, было известно о 15 пострадавших. Подчеркнули, что их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, еще 27 пассажиров не получили травм в результате аварии. В то же время медики все равно осмотрели их.

Четверо граждан были госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинские учреждения городов Удине и Триест. Остальным пассажирам оказали необходимую медицинскую помощь на месте и временно разместили в специальных центрах спасательных служб вблизи города Удине,

– говорится в сообщении.

На месте инцидента работали 10 бригад итальянских спасателей. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.