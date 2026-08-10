На место прибыли правоохранители. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Что известно об инциденте?

Местные жители заметили оставленную без присмотра сумку на остановке общественного транспорта. На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа, которые проверили ее содержимое.

В ходе осмотра сумки предварительно обнаружен предмет, похожий на автомат Калашникова со складным прикладом, четыре заряженных магазина, а также бумажная записка с возможными данными военнослужащего,

– заявили правоохранители.

Все обнаруженные предметы отправили на экспертизу. Полиция устанавливает происхождение оружия и ищет владельца сумки.

Ранее, 8 августа, на Буковине правоохранители задержали мужчину, ранившего двух полицейских. Он 11 дней скрывался в лесу.