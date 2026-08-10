На место прибыли правоохранители. Об этом сообщает полиция Львовской области.
Что известно об инциденте?
Местные жители заметили оставленную без присмотра сумку на остановке общественного транспорта. На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа, которые проверили ее содержимое.
В ходе осмотра сумки предварительно обнаружен предмет, похожий на автомат Калашникова со складным прикладом, четыре заряженных магазина, а также бумажная записка с возможными данными военнослужащего,
– заявили правоохранители.
Все обнаруженные предметы отправили на экспертизу. Полиция устанавливает происхождение оружия и ищет владельца сумки.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
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