На місце прибули правоохоронці. Про це повідомляє поліція Львівщини.

Що відомо про інцидент?

Місцеві жителі побачили залишену без нагляду сумку на зупинці громадського транспорту. На місце приїхали патрульні та слідчо-оперативна група, які перевірили її вміст.

Під час огляду сумки попередньо виявлено предмет, схожий на автомат Калашнікова зі складним прикладом, чотири споряджені магазини, а також паперовий запис із можливими даними військовослужбовця,

– заявили правоохоронці.

Всі виявлені предмети відправили на експертизу. Поліція встановлює походження зброї та шукає власника сумки.

Раніше, 8 серпня, на Буковині правоохоронці затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських. Він 11 днів переховувався у лісі.