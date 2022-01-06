Автоматные очереди и жесткие бои: в Алматы идет зачистка от протестующих
Источник:телеграм-канал "NEXTA Live"
В Казахстане четвертый день продолжаются масштабные акции протеста. В одном из крупнейших городов страны – Алматы 6 января силовики проводят зачистку.
В районе площади Республики произошли столкновения между митингующими и полицией. Люди рассказывают, что в результате столкновений есть погибшие и раненые, в полиции пока эту информацию не комментируют.
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В свою очередь, в социальных сетях распространяются видеозаписи, которые, как утверждается, сняты в центре города Алматы 6 января. На ролике виден густой дым, слышны выстрелы автоматных очередей и взрывы.
В Алматы продолжается "зачистка" от протестующих: смотрите видео
Митингующие сооружают блокпосты
Протестующие начинают напоминать организованные отряды. В разных районах организуются блокпосты, в частности, для борьбы с мародерством – они пытаются взять ситуацию под контроль.
В свою очередь казахстанские войска действуют по тактике – приехать, разгромить и быстро уехать – рейды без попытки закрепиться в городе. Ведь их крайне мало и не хватит, чтобы усмирить Алматы.Обратите внимание! В сети показали, как российские десантники готовятся отправиться в Алматы.
Введение военных в Казахстан: коротко
- Во время обращения 5 января на фоне обострения протестов президент Казахстана Касим Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности и призвал ввести войска.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что они согласились отправить туда свой контингент на неопределенный срок. Россия первой ввела свои войска на территорию казахского государства.