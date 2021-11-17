С автоматом двигался в сторону позиций ВСУ: на линии разграничения задержали боевика

Украинские военные задержали пророссийского боевика на линии разграничения. Мужчина со снаряженным магазином от автомата Калашникова двигался в сторону позиций Украины.

Боевика задержали наши защитники, которые выполняли боевые задачи в районе проведения Операции Объединенных сил.

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Боевика передали работникам СБУ

Еще во время поверхностного осмотра украинские военные обнаружили у задержанного так называемый "военный билет ЛНР". Боевика передали контрразведчикам Службы безопасности Украины.

Задержанный – уроженец России

По предварительной информации, задержанный – уроженец России. В 2018 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Сначала боевик был стрелком, а затем помощником гранатометчика. Мужчина участвовал в обстрелах украинских подразделений.

Сейчас пособнику оккупантов выдвинули подозрение:

в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

в участии в террористической группе или террористической организации;

в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований;

в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. Продолжаются следственные действия.

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Коротко о последних задержаниях и судах в отношении боевиков:

В Киеве задержали бывшего коменданта застенок боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского.

Также в ноябре сотрудники СБУ задержали в Донецкой области бывшую начальницу "отдела кадров" группировки "Оплот".

В октябре заочно осудили одного из руководителей террористической группировки "Восток". Его приговор – 10 лет заключения.

Текст публикации штаба ООС:

Украинские военные задержали боевика на линии разграничения

Украинские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР". Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций. Во время поверхностного осмотра военные обнаружили у боевика военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО. После задержания боевика украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины.

Предварительно было установлено, что задержанный является уроженцем Российской Федерации, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков, участвовал в обстрелах подразделений операции Объединенных сил, в том числе из крупнокалиберного пулемета "Утес".

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:

– ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

– ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);

– ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.