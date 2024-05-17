Военные на позициях уже получили бус. Теперь машина будет помогать выполнять задачи бойцам уже легендарной 24 бригады.
Читайте также Потребность в РЭБ вышла на новый уровень: Притула призвал не останавливаться донатить
Машины нужны нашим защитникам
К сожалению, потребность в авто на фронте есть постоянно, а в условиях боевых действий они часто выходят из строя. Именно поэтому обычные бусы помогают спасать жизни наших защитников.
Фонд 24 (волонтерская инициатива работников сайта и 24 Канала) собрал 270 000 гривен – это позволило максимально быстро закрыть запрос наших воинов.
Уже традиционно к помощи бойцам присоединилась сеть АЗК WOG – благодаря им машина с полным баком отправилась на фронт.
Другие важные сборы и помощь для бойцов
- "Украинская команда" собирает средства на беспилотники, чтобы усилить защитников на фронте. Волонтеры призывают украинцев не медлить и присоединиться к сбору.
- Благотворительный фонд Сергея Притулы объявил о сборе на Харьковское направление. Важнейшие запросы с фронта – это средства РЭБ, то есть дроны и защита от них.
- Компания "Новая почта" решила помогать украинским военным и доставлять использованные шины для ВСУ бесплатно. Свою социальную инициативу компания назвала "Шины рвутся в бой". Они отметили, что военным ежедневно необходимы тысячи шин для текущих нужд: боевые выезды, эвакуация, повреждения транспорта обстрелами.