Військові на позиціях вже отримали бус. Тепер автівка допомагатиме виконувати завдання бійцям вже легендарної 24 бригади.
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Автівкі потрібні нашим захисникам
На жаль, потреба в авто на фронті є постійно, а в умовах бойових дій вони часто виходять з ладу. Саме тому звичайні буси допомагають рятувати життя наших захисників.
Фонд 24 (волонтерська ініціатива працівників сайту і 24 Каналу) зібрав 270 000 гривень – це дозволило максимально швидко закрити запит наших воїнів.
Вже традиційно до допомоги бійцям долучилась мережа АЗК WOG – завдяки їм автівка з повним баком вирушила на фронт.
Інші важливі збори та допомога для бійців
- "Українська команда" негайно збирає кошти на безпілотники, щоб підсилити захисників на фронті. Волонтери закликають українців не зволікати та долучитися до збору.
- Благодійний фонд Сергія Притули оголосив про збір на Харківський напрямок. Найважливіші запити з фронту – це засоби РЕБ, тобто дрони і захист від них.
- Компанія "Нова пошта" вирішила допомагати українським військовим та доставляти використані шини для ЗСУ безплатно. Свою соціальну ініціативу компанія назвала "Шини рвуться в бій". Вони зазначили, що військовим щодня необхідні тисячі шин для поточних потреб: бойові виїзди, евакуація, пошкодження транспорту обстрілами.