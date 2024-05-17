Військові на позиціях вже отримали бус. Тепер автівка допомагатиме виконувати завдання бійцям вже легендарної 24 бригади.

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Автівкі потрібні нашим захисникам

На жаль, потреба в авто на фронті є постійно, а в умовах бойових дій вони часто виходять з ладу. Саме тому звичайні буси допомагають рятувати життя наших захисників.

Фонд 24 (волонтерська ініціатива працівників сайту і 24 Каналу) зібрав 270 000 гривень – це дозволило максимально швидко закрити запит наших воїнів.

Вже традиційно до допомоги бійцям долучилась мережа АЗК WOG – завдяки їм автівка з повним баком вирушила на фронт.

Інші важливі збори та допомога для бійців