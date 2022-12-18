В Николаевской области автомобиль сорвался с моста в реку: среди жертв – маленькие дети
Источник:ГСЧС
В Первомайском районе Николаевской области автомобиль 18 декабря сорвался с моста в реку. Погибли 5 человек. Среди них – 2 детей.
Прессслужба ГСЧС сообщила, что трагедия произошла в селе Конецполь. В реку Кодыма с моста упал автомобиль Mitsubishi Sigma.
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К сожалению, погибли 5 человек. Среди них – 2 детей (2015 и 2017 год рождения).
Спасатели деблокировали тела погибших. Автомобиль с воды подняли краном.Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.
Машина упала в реку Кодыма / ГСЧС Украины
Спасатели извлекают машину из воды / ГСЧС Украины
Трагедия на Волыни
Несколько дней назад похожа трагедия произошла на Волыни в селе Воля-Ковельская. Утром 10 декабря автомобиль Honda CRV взлетел с моста и упал в реку. Водитель и один из пассажиров погибли. Еще трем пассажирам удалось спастись. Они попали в больницу с переохлаждением.Обратите внимание! В первый день зимы в Киеве произошло масштабное ДТП. На проспекте Победы столкнулись 5 автомобилей. Одну из них опрокинуло на бок. ДТП вызвало сильную пробку.