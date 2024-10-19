На Тернопольщине проверяют факт наезда автомобиля ТЦК на велосипедиста: мужчина в тяжелом состоянии

На Тернопольщине полиция проверяет причастность работника ТЦК к наезду на велосипедиста. Очевидцы говорят, что за ним гналась машина с людьми в военной форме.

ДТП произошло в четверг, 17 октября, примерно в 17:00 между селами Скоморохи Великоберезовицкой общины и Остальцы Теребовлянского района. Как сообщает издание "20 минут", травмированного велосипедиста госпитализировали в больницу.

Смотрите также Самой маленькой жертве не было и года: в результате ДТП на Черниговщине погибли 4 человека

Что известно о ДТП с участием ТЦК и велосипедиста

О ДТП изданию сообщили местные жители утром 19 октября.

Пострадавшим оказался врач. Говорят, что машина ТЦК якобы ехала за ним. По словам очевидцев, впоследствии люди в военной форме догнали велосипедиста и переехали ему таз.

На месте работала полиция и врачи. Пострадавшего забрали в больницу, где ночью сделали операцию.

В больнице добавили, что у пострадавшего велосипедиста множественные переломы костей таза. Его состояние тяжелое, но стабильное. По состоянию на 19 октября его перевели в травматологическое отделение.

Что говорят в полиции и ТЦК о ДТП

В полиции рассказали, что делом занимается ГБР.

Сейчас проверяется факт вероятного наезда на велосипедиста. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства,

– добавили полицейские.

В пресс-службе Тернопольского ТЦК и СП сообщили, что там проводят служебное расследование. В настоящее время вероятных виновников отстранили от исполнения служебных обязанностей.

"При участии одного из военнослужащих районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, гражданин Г. получил телесные повреждения. Решением руководства участник ДТП, на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Событие зарегистрировано в ЕРДР, ведутся следственные действия. Пострадавший Г. находится под постоянным наблюдением опытных врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – написали в ТЦК.