Вражеский дрон попал в авто украинских пограничников: броня спасла жизнь
- На Харьковщине российский FPV-дрон атаковал автомобиль украинских снайперов. Броня машины выдержала удар, и военные остались живыми.
- Особенность дронов на оптоволокне заключается в том, что они не поддаются действию радиоэлектронной борьбы, поэтому их уничтожают с помощью ружей.
На Харьковском направлении российский FPV-дрон атаковал автомобиль украинских снайперов. Броня машины выдержала удар. К счастью, военные остались живы.
Вражеский дрон попал в бронированную машину снайперов из подразделения "Помста" 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса. Защитники уцелели, а машина получила повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу.
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Броня спасла жизнь
Российский FPV-дрон на оптоволокне влетел в машину снайперов на Харьковщине. Удар пришелся по корпусу машины. Бронированная защита спасла всех пограничников.
Единственное, что немного покалечили наш автомобиль и пробили бак: почти вся солярка вытекла, но к месту нашей дислокации мы доехали,
– отмечает военный.
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В чем особенность таких дронов
Эксперты отмечают, что особенность дронов на оптоволокне заключается в том, что РЭБ на них не действуют. То есть, они продолжают полет без радиосвязи. Наши защитники борются с такими дронами с помощью ружей. Сейчас это самый популярный метод.
Россия все чаще обстреливает приграничные населенные пункты такими БпЛА. Больше всего ударов фиксируется в Сумской и Харьковской областях. Немного реже – на Черниговщине.
Ранее сообщалось, что СБУ с помощью дронов уничтожила российскую РЛС и склады на газодобывающих платформах в Черном море, известных как "вышки Бойко".