Соответствующий тендер уже опубликован на площадке публичных закупок Prozorro. Приобретенные автомобили должны поступить в армию уже в середине марта 2024 года.
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Детали тендера
Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок", которое подчиняется Министерству обороны Украины, объявило тендер на закупку внедорожников для ВСУ. В целом планируется приобрести рекордное количество автомобилей – 1016 единиц. Такую массовую закупку проводят впервые.
Следует отметить, что транспорт должен быть полноприводным, с грузоподъемностью не менее 800 килограммов и клиренсом не менее 180 миллиметров. Стоимость предложения сформирована на основании коммерческих предложений трех официальных дистрибьюторов.
Таким образом, за более тысячи авто заплатят 1 749 865 263,28 гривны. Сюда входит и стоимость некоторого дополнительного оборудования – например лебедка и прицепное устройство.
Ожидаемая стоимость одного автомобиля, который соответствует параметрам, может составлять не более 1,7 миллиона гривен, а проведение открытого тендера обеспечит получение наиболее выгодных предложений,
– отметили в Минобороны.
Подавать предложения участники могут до 27 декабря, после чего предложения будут рассматривать и определять победителя. До 15 марта 2024 года автомобили типа пикап поставят в войска.
Чем занимается Минобороны
- Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать дефицит снарядов для артиллерии Также наше государство увеличивает изготовление боеприпасов практически всех номенклатур бывшего СССР.
- К новой программе Минобороны по рекрутингу в армию присоединились уже 4 больших онлайн-платформы. Теперь на сайтах Lobby X, Work.ua и Robota.ua и OLX украинцы смогут подать резюме на конкретную вакансию в ВСУ и могут стать частью конкретного подразделения.
- Украина создает новую модификацию ракеты комплекса "Нептун" – так называемого длинного "Нептуна". Эксперты предполагают, что оружие хотят переработать по уничтожению наземных целей. Вероятно, дальность этой ракеты может достигать 400 километров.