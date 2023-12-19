Соответствующий тендер уже опубликован на площадке публичных закупок Prozorro. Приобретенные автомобили должны поступить в армию уже в середине марта 2024 года.

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Детали тендера

Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок", которое подчиняется Министерству обороны Украины, объявило тендер на закупку внедорожников для ВСУ. В целом планируется приобрести рекордное количество автомобилей – 1016 единиц. Такую массовую закупку проводят впервые.

Следует отметить, что транспорт должен быть полноприводным, с грузоподъемностью не менее 800 килограммов и клиренсом не менее 180 миллиметров. Стоимость предложения сформирована на основании коммерческих предложений трех официальных дистрибьюторов.

Таким образом, за более тысячи авто заплатят 1 749 865 263,28 гривны. Сюда входит и стоимость некоторого дополнительного оборудования – например лебедка и прицепное устройство.

Ожидаемая стоимость одного автомобиля, который соответствует параметрам, может составлять не более 1,7 миллиона гривен, а проведение открытого тендера обеспечит получение наиболее выгодных предложений,

– отметили в Минобороны.

Подавать предложения участники могут до 27 декабря, после чего предложения будут рассматривать и определять победителя. До 15 марта 2024 года автомобили типа пикап поставят в войска.

Чем занимается Минобороны