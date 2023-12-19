Відповідний тендер вже опублікували на майдачнику публічних закупівель Prozorro. Придбані автомобілі мають надійти до війська вже у середині березня 2024 року.

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Деталі тендера

Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель", що підпорядковується Міністерству оборони України оголосило тендер на закупівлю позашляховиків для ЗСУ. Загалом планується придбати рекордну кількість автівок – 1016 одиниць. Таку масову закупівлю проводять вперше.

Зазначається, що транспорт має бути повнопривідним, з вантажопідйомністю не менше 800 кілограмів та кліренсом не менше 180 міліметрів. Вартість пропозиції сформували на підставі комерційних пропозицій трьох офіційних дистриб'юторів.

Таким чином за понад тисячу авто заплатять 1 749 865 263,28 гривні. Сюди входить і вартість деякого додаткового обладнання – наприклад, лебідка і причіпний пристрій.

Очікувана вартість одного автомобіля, який відповідає параметрам, може становити не більше 1,7 мільйона гривень, а проведення відкритого тендеру забезпечить отримання найбільш вигідних пропозицій,

– зазначили у Міноборони.

Подавати пропозиції учасники зможуть до 27 грудня, після чого пропозиції розглядатимуть та визначать переможця. До 15 березня 2024 року автомобілі типу пікап поставлять до військ.

Чим займається Міноборони