Відповідний тендер вже опублікували на майдачнику публічних закупівель Prozorro. Придбані автомобілі мають надійти до війська вже у середині березня 2024 року.
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Деталі тендера
Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель", що підпорядковується Міністерству оборони України оголосило тендер на закупівлю позашляховиків для ЗСУ. Загалом планується придбати рекордну кількість автівок – 1016 одиниць. Таку масову закупівлю проводять вперше.
Зазначається, що транспорт має бути повнопривідним, з вантажопідйомністю не менше 800 кілограмів та кліренсом не менше 180 міліметрів. Вартість пропозиції сформували на підставі комерційних пропозицій трьох офіційних дистриб'юторів.
Таким чином за понад тисячу авто заплатять 1 749 865 263,28 гривні. Сюди входить і вартість деякого додаткового обладнання – наприклад, лебідка і причіпний пристрій.
Очікувана вартість одного автомобіля, який відповідає параметрам, може становити не більше 1,7 мільйона гривень, а проведення відкритого тендеру забезпечить отримання найбільш вигідних пропозицій,
– зазначили у Міноборони.
Подавати пропозиції учасники зможуть до 27 грудня, після чого пропозиції розглядатимуть та визначать переможця. До 15 березня 2024 року автомобілі типу пікап поставлять до військ.
Чим займається Міноборони
- Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати дефіціт снарядів для артилерії. Також наша держава збільшує виготовлення боєприпасів "практично всіх номенклатур колишнього СРСР".
- До нової програми Міноборони по рекрутингу до війська долучилися вже 4 великих онлайн-платформи. Відтепер на сайтах Lobby X, Work.ua і Robota.ua та OLX українці зможуть подати резюме на конкретну вакансію у ЗСУ та можуть стати частиною конкретного підрозділу.
- Україна створює нову модифікацію ракети комплексу "Нептун" – так званого довгого "Нептуна". Експерти припускають, що зброю хочуть перепрацювати для знищення наземних цілей. Ймовірно, дальність цієї ракети може сягати 400 кілометрів.