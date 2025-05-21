Россия увеличила дальность автономного дрона-камикадзе до 100 километров: в чем опасность

Российские войска все активнее используют новые дроны-камикадзе, которые оснащены автономным управлением благодаря развитым алгоритмам машинного зрения. Один из таких беспилотников атаковал цель на расстоянии 100 километров от линии фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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В чем заключается опасность новых дронов

По словам специалистов, речь идет о дроне, программно-аппаратный комплекс которого позволяет действовать в районе потенциальных целей без использования спутниковой навигации – ориентируясь исключительно по визуальным признакам.

Кроме того, его электронное оснащение свидетельствует о способности автономно выявлять, распознавать, выбирать и поражать цели.

В Defense Express предполагают, что атака такого дрона может происходить без участия оператора – даже на этапе принятия решения об ударе. В то же время пока известно, что аппарат использует связь через мобильный высокоскоростной интернет, что вряд ли станет долгосрочным решением для врага.

Стоит добавить, что для российских военных не существует проблемы, если такое средство атакует невоенную цель. Что является главной предпосылкой западной этической концепции сохранения человека в принятии решения об атаке и использовании боевого искусственного интеллекта,

– добавляют аналитики.

Российским подразделениям безразлично, или автономный дрон с 3-килограммовой комбинированной боевой частью КОФЗБЧ атакует военный грузовик, или пассажирский автобус.

Однако угроза заключается не только в появлении у российской армии нового дрона-камикадзе. Речь идет о том, что у врага появилось решение для создания автономного дальнобойного оружия с развитым машинным зрением. Такой подход позволяет в значительной степени снизить уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы – как на этапе навигации, так и во время атаки, поскольку дрон не зависит от постоянной связи с оператором.