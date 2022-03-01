"Автопарк пополняется": в Сумской области люди захватили вражеский танк
1 марта 2022 , 03:01Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
В Сумской области тероборона захватила российский танк. Технику у оккупанта отобрали без оружия.
Теробороне помогал руководитель одного из государственных предприятий. Теперь на вражеском танке красуется украинское знамя.
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Горжусь! Слава терробороне Сумщины – северному форпосту Украины,
– подчеркнул председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Он пошутил, что автопарк в регионе пополняется новым транспортом, несмотря на войну.
Автопарк в Сумской области пополняют российскими танками / Фото с телеграма Дмитрия Живицкого
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