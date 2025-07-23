Что раньше защищало Украину от авторитаризма?

Так вот, этот закон показывает, что красных линий не существует. И что авторитаризм в Украине возможен. Об этом пишет Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Я всегда скептически относился к идее авторитарной Украины, потому что страна не та. Потому что на двух украинцев – три гетмана, как известно. Но главное – отсутствует основа для формирования авторитарного режима. Наличие ренты, которую можно распределять. В Украине нет нефти, например. А значит нет и сверхдоходов.

Без ренты авторитаризму трудно зародиться. Потому что авторитаризм не эффективен и противоречит человеческой природе. Ну и еще по множеству причин. Россия стала тоталитарным государством, потому что была нефть. Беларусь – потому что были российские деньги. В Украине такого нет. А попытка взять российские деньги плохо закончилась.

Это как бы ограждало нас от авторитаризма. Не надо было быть рыночной демократией, чтобы привлекать внешнее финансирование. И это внешнее финансирование и было драйвером изменений в стране.

До сих пор, ведь война подарила эту ренту.

Как война стала базой для авторитаризма?

Не секрет, что Украина держится только благодаря западной поддержке. Сейчас США отвалилось и осталась Европа. Она обречена заливать в Украину миллиарды долларов, потому что это обеспечивает безопасность самой Европе. Вот здесь появилась рента – появились деньги, которые можно распределять. И появилась база для авторитарного режима в Украине.

Конечно, никто авторитарную Украину в ЕС не возьмет. Но речь не об этом. Речь о финансировании войны. Европе безразлично – авторитарная Украина, коррумпированная или какая-то другая. Главное – чтобы сдерживала российскую агрессию. За это Европа готова платить даже черту.

В результате в Украине может возникнуть авторитарный режим, ренту которого обеспечивает война, а фактически – люди, которые держат фронт. Вот так мы пришли к ситуации 21 века, когда основа основ – человеческий капитал. Но пришли в очень неприятном виде. Можно провести аналогию со временем Киевской Руси, основу экономики княжеств которой составляла работорговля. Торговали славянами, кстати.

Я не знаю, что делать с этой мыслью. От нее только нарастает фрустрация и отчаяние. Потому что я вижу зарождение другой Украины, которую я не хочу видеть.

Иногда одно голосование способно изменить все. Уничтожить репутацию людей, которые ее имели, и забрать надежду у тех, кто еще верил.

Единственный плюс – такое голосование можно откатить назад еще одним голосованием. Надо просто, чтобы Европа дала понять, что ренты не будет. А вот отмыть репутацию уже невозможно. Никому из тех актеров, кто принял участие в блицкриге по разрушению независимости антикоррупционных органов.