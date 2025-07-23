Що раніше убезпечувало Україну від авторитаризму?

Так от, цей закон показує, що червоних ліній не існує. І що авторитаризм в Україні можливий. Про це пише Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Я завжди скептично ставився до ідеї авторитарної України, бо країна не та. Бо на двох українців – три гетьмани, як відомо. Але головне – відсутня основа для формування авторитарного режиму. Наявність ренти, яку можна розподіляти. В Україні немає нафти, наприклад. А отже нема і наддоходів.

Без ренти авторитаризму важко зародитись. Бо авторитаризм не ефективний і протирічить людській природі. Ну і ще з безлічі причин. Росія стала тоталітарною державою, бо була нафта. Білорусь – бо були російські гроші. В Україні такого немає. А спроба взяти російські гроші погано закінчилась.

Це наче убезпечувало нас від авторитаризму. Не треба було бути ринковою демократією, щоб залучати зовнішнє фінансування. І це зовнішнє фінансування і було драйвером змін в країні.

Дотепер, адже війна подарила цю ренту.

Як війна стала базою для авторитаризму?

Не секрет, що Україна тримається тільки завдяки західній підтримці. Зараз США відвалилось і лишилась Європа. Вона приречена заливати в Україну мільярди доларів, бо це забезпечує безпеку самій Європі. От тут з'явилась рента – з'явились гроші, які можна розподіляти. І з'явилась база для авторитарного режиму в Україні.

Звісно, ніхто авторитарну Україну в ЄС не візьме. Але ж мова не про це. Мова про фінансування війни. Європі байдуже – авторитарна Україна, корумпована чи якась інша. Головне – щоб стримувала російську агресію. За це Європа ладна платити навіть чорту.

У результаті в Україні може виникнути авторитарний режим, ренту якого забезпечує війна, а фактично – люди, які тримають фронт. От так ми прийшли до ситуації 21 століття, коли основа основ – людський капітал. Але прийшли в дуже неприємному виді. Можна провести аналогію з часом Київської Русі, основу економіки князівств якої складала работоргівля. Торгували слов'янами, до речі.

Я не знаю, що робити з цією думкою. Від неї тільки наростає фрустрація і відчай. Бо я бачу зародження іншої України, яку я не хочу бачити.

Іноді одне голосування здатне змінити все. Знищити репутацію людей, які її мали, і забрати надію у тих, хто ще вірив.

Єдиний плюс – таке голосування можна відкотити назад ще одним голосуванням. Треба просто, щоб Європа дала зрозуміти, що ренти не буде. А от відмити репутацію вже неможливо. Нікому із тих акторів, хто взяв участь у бліцкригу з руйнування незалежності антикорупційних органів.