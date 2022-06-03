Авторитет Путина среди элит сильно ослаб, - Пионтковский

План кремлевского диктатора Владимира Путина по уничтожению украинского государства провалился. Это поняли даже русские элиты.

Такое мнение высказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Об этом он сказал 24 канала.

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В частности, он считает, что если завтра Путин умрет, то это не станет масштабным событием. Ничего не изменится, потому что в последние недели бункер и российские элиты дошли до определенного консенсуса. Они поняли, что "план Путина по уничтожению украинского государства" провалился, отметил Пионтковский.

Тем более, мне кажется, что авторитет Путина как такового "пахана" значительно ослаб внутри элит,

– добавил он.

Однако теперь им нужно отчаянно бороться за куски украинской территории, чтобы успеть "отгрызть" как можно больше. Для этого они используют помощь их западных "друзей".

"Сейчас мы видим, что Франция, Германия и Италия играют на стороне Путина, навязывая Украине капитуляцию. Они хотят закрепить эти "соглашения". Но это будет делать как Путин, так и его преемник", - считает публицист.

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