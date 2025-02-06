Оккупанты атаковали машину Укрпочты под Покровском

Россияне атаковали дроном машину Укрпочты, которая возвращалась из Покровска в Донецкой области. В результате взрыва авто получило серьезные повреждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на гендиректора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.

Смотрите также В Покровске прекратило работу последнее стационарное отделение Укрпочты

Враг атаковал машину Укрпочты

Смелянский сообщил, что российские захватчики продолжают атаковать Укрпочту в прифронтовых регионах. Так, вражеский дрон ударил по машине, которая возвращалась из Покровска.

В результате взрыва автомобиль получил серьезные повреждения. Впрочем, самое главное, что никто из тех, кто был в салоне, не пострадал.

Благодаря броне работники остались живы,

– сообщил Смелянский.

Он также показал машину после российской атаки. Смелянский поделился, что и сам неоднократно был за рулем этого автомобиля во время своих поездок в Донецкую область.

Дроны атаковали машину Укрпочты – больше в галерее

Смелянский добавил, что теперь ищет новое бронированное авто для работников Укрпочты для работы в прифронтовых населенных пунктах. Председатель АО "Укрпочта" также поблагодарил всех, кто продолжает работать в Донецкой области.

"Теперь будем искать новый броневичок, потому что мы продолжим работать и заботиться о наших гражданах и военных несмотря ни на что", – добавил он.