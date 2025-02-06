Про це повідомляє 24 Канал з посиланням гендиректора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

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Ворог атакував автівку Укрпошти

Смілянський повідомив, що російські загарбники продовжують атакувати Укрпошту у прифронтових регіонах. Так, ворожий дрон вдарив по автівці, яка поверталася з Покровська.

Унаслідок вибуху автівка отримала серйозні пошкодження. Втім, найголовніше, що ніхто з тих, хто був у салоні, не постраждав.

Завдяки броні працівники залишилися живі,

– повідомив Смілянський.

Він також показав автівку після російської атаки. Смілянський поділився, що і сам неодноразово був за кермом цього автомобіля під час своїх поїздок у Донецьку область.

Дрони атакували автівку Укрпошти – більше в галереї

Смілянський додав, що тепер шукає нове броньоване авто для працівників Укрпошти для роботи у прифронтових населених пунктах. Голова АТ "Укрпошта" також подякував усім, хто продовжує працювати на Донеччині.

"Тепер будемо шукати новий броньовичок, бо ми продовжимо працювати й дбати про наших громадян та військових попри все", – додав він.