Азаров через Окружной админсуд хочет избавиться от санкций СНБО. ОАСК зарегистрировал соответствующий иск.

Соответствующая информация появилась 31 декабря 2021 года. Об этом написали на сайте Окружного административного суда города Киева.

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Суд зарегистрировал иск Азарова

Истец Николай Азаров подал иск в Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Среди требований иска – признать противоправной бездеятельность СБУ,

– говорится на сайте.

Последняя заключается, по мнению Азарова, в невнесения в СНБО предложения об отмене в отношении него санкций.

Кроме того, премьер времен Януковича хочет обязать СБУ внести в СНБО такие предложения. В частности говорится об исключении пункта 2 из приложения первого решения СНБО, где говорится о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Санкции введены в действие указом Президента Украины с 9 апреля 2021 года.

Кроме того, Николай Азаров просит суд признать:

противоправной бездеятельность СНБО относительно непринятия решения об отмене санкций в отношении него;

а также обязать Совет национальной безопасности и обороны Украины принять это решение.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

В октябре 2021 года Николай Азаров подал апелляцию на решение суда о его заочном аресте из-за подозрения в государственной измене.

Кстати, скандальный ОАСК 30 декабря открыл производство по требованию Виктора Януковича. Он подал иск к Верховной Раде в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента.

Коротко о деле Николая Азарова

Бывшему премьеру времен президента-беглеца Виктора Януковича в марте 2021 года сообщили о подозрении в совершении госизмены. Решение одобрили Офис генпрокурора и ГБР. Решение приняли из-за подписания Харьковских соглашений.

Именно благодаря действиям Азарова, президент-беглец Янукович в 2010 году подписал документы в Харькове, согласно которым, срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе продлили с 2017 до 2042 года.

20 октября 2021 года Печерский районный суд города Киева выбрал Николаю Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Впоследствии в октябре 2021 года Николай Азаров подал апелляцию на решение суда о его заочном аресте из-за подозрения в государственной измене.

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