Азаров через Окружной админсуд хочет избавиться от санкций СНБО
Источник:ОАСК
Азаров через Окружной админсуд хочет избавиться от санкций СНБО. ОАСК зарегистрировал соответствующий иск.
Соответствующая информация появилась 31 декабря 2021 года. Об этом написали на сайте Окружного административного суда города Киева.
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Суд зарегистрировал иск Азарова
Истец Николай Азаров подал иск в Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Среди требований иска – признать противоправной бездеятельность СБУ,
– говорится на сайте.
Последняя заключается, по мнению Азарова, в невнесения в СНБО предложения об отмене в отношении него санкций.
Кроме того, премьер времен Януковича хочет обязать СБУ внести в СНБО такие предложения. В частности говорится об исключении пункта 2 из приложения первого решения СНБО, где говорится о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Санкции введены в действие указом Президента Украины с 9 апреля 2021 года.
Кроме того, Николай Азаров просит суд признать:
- противоправной бездеятельность СНБО относительно непринятия решения об отмене санкций в отношении него;
- а также обязать Совет национальной безопасности и обороны Украины принять это решение.
Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.Обратите внимание! В октябре 2021 года Николай Азаров подал апелляцию на решение суда о его заочном аресте из-за подозрения в государственной измене.
Кстати, скандальный ОАСК 30 декабря открыл производство по требованию Виктора Януковича. Он подал иск к Верховной Раде в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента.
Коротко о деле Николая Азарова
- Бывшему премьеру времен президента-беглеца Виктора Януковича в марте 2021 года сообщили о подозрении в совершении госизмены. Решение одобрили Офис генпрокурора и ГБР. Решение приняли из-за подписания Харьковских соглашений.
- Именно благодаря действиям Азарова, президент-беглец Янукович в 2010 году подписал документы в Харькове, согласно которым, срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе продлили с 2017 до 2042 года.
- 20 октября 2021 года Печерский районный суд города Киева выбрал Николаю Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей.
- Впоследствии в октябре 2021 года Николай Азаров подал апелляцию на решение суда о его заочном аресте из-за подозрения в государственной измене.
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