В Киеве избрали меру пресечения чиновницы, которая готовила выступления Азарова для росТБ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по четырем статьям бывшему премьеру Украины Николаю Азарову. Также в Киеве разоблачили чиновницу, помогавшую ему распространять российскую пропаганду.

Причем разоблаченная чиновница работает в одной из районных администраций Киева и является действующим государственным служащим.

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Что известно о новых подозрениях Азарову

Служба безопасности Украины сообщила премьеру времен Януковича Николаю Азарову о подозрении по четырем статьям уголовного кодекса:

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

По данным следствия, бывший премьер-министр Украины, находясь на территории государства-агрессора, создал телеграм-канал. Там размещаются публикации пропагандистского характера с нарративами Кремля, которые формируют в обществе антиукраинские настроения. Материалы направлены на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины,

– объяснили в Киевской городской прокуратуре.

Служба безопасности Украины установила, что Азаров:

скрывается от правосудия в России;

сотрудничает с вражескими спецслужбами и выполняет их указания по проведению подрывной деятельности против Украины;

распространяет нарративы Кремля в своих комментариях российским пропагандистам, включая шоу Соловьева и Скабеевой;

в комментариях пропагандистам регулярно оправдывает вооруженную агрессию России, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки о военно-политическом руководстве Украины.

Киевская госслужащая писала тексты Азарову

При этом тексты публичных выступлений Азарова готовила его помощница – действующий государственный служащий одной из районных администраций Киева. Фигурантка делала это даже после полномасштабного вторжения России в наше государство,

– заявили в СБУ.

По данным следователей, фигурантка дела:

дистанционно договаривалась с российскими и белорусскими СМИ о времени и тематике участия Азарова в прямых эфирах или записи комментариев;

осуществляла коммуникацию с Азаровым и враждебными пропагандистами не только из дома, но и из рабочего кабинета в здании госучреждения в Киеве;

администрировала телеграм и ютуб-каналы бывшего премьера и его личные страницы в соцсетях;

"разгоняла" провокационные материалы, в которых повторяла риторику Кремля о войне в Украине и дезинформировала об общественно-политической обстановке в нашей стране;

перед отправкой Азарову "тезисов" для его выступлений и публикацией сообщений дистанционно согласовывала все материалы с еще одной помощницей экс-премьера в Москве – бывшей коллегой, которая после начала полномасштабного вторжения сбежала в Россию.

Двум помощницам Азарова объявили о подозрении по статьям:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Служба безопасности Украины объяснила, что они решают вопрос об избрании меры пресечения разоблаченной чиновнице в виде содержания под стражей.

СБУ разоблачила чиновницу, которая писала тексты Азарову / Фото СБУ

Чиновницы избрали меру пресечения

Киевская городская прокуратура сообщила, что суд 12 октября избрал взятой под стражу чиновницы безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей. Задержанная является начальником отдела одной из районных администраций Киева и помощницей Азарова.

Ее подозревают в содействии проведению взрывной деятельности против нашего государства в информационной сфере.

Комментируя разоблачение чиновницы, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко обратился к киевлянам и призвал их быть внимательными. Ведь внимательность и неравнодушие может помочь обнаружить кремлевских приспешников.